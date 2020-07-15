В июне, а затем и в июле Владимир Путин одарил все семьи, воспитывающим детей с 3 до 16 лет, единовременным пособием в размере 10 тысяч рублей. Для многих россиян, оставшихся без работы в пандемию, эти деньги стали настоящем спасением. Однако на данный момент материальное положение у людей практически не улучшилось. А уже совсем скоро нужно будет собирать детей в школу и детский сад, что тоже традиционно влетает в копеечку. В связи с этим родители опубликовали в интернете петицию с просьбой к президенту продлить детские выплаты еще и на август.

На сегодняшний день петиция родителей к Путину собрала уже почти 80 тысяч подписей. Авторы обращения отмечают, что предыдущая помощь детям в условиях пандемии оказалась очень кстати. Многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето. Однако, несмотря на возобновление работы предприятий, экономическая ситуация в стране не улучшилась.

«Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года. 1 сентября – это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учёбу обходятся до 20 тысяч рублей. И уже сегодня многие боятся, что придётся залезать в кредиты. В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие!», — отмечают авторы петиции.

Среди людей, подписавших петицию очень много многодетных, матерей-одиночек и людей из регионов с низкой зарплатой. Многие отмечают, что в последние месяцы выживали только благодаря пособию президента.

«Я мать троих детей! Муж остался без работы, эти месяцы мы спасались только благодаря выплатам, а ведь еще и кредиты есть, которые никто не отменял, и кушать, и детей растить на что-то надо, не говоря уже о сборах в школу!» — говорит Иветта.

«Являюсь матерью-одиночкой, последние три месяца получаю копеечную зарплату (хотя она у меня и так невелика). И когда восстановят прежнюю зарплату – неизвестно. А ребенка ведь надо кормить и одевать, поэтому очередная выплата будет очень кстати и мне, и многим российским семьям», — отмечает Юлия.

Многие из подписавших петицию считают, что августовское пособие детям необходимо не для того, чтобы собрать детей в школу, а для покупки компьютеров или ноутбуков, так как дистанционное обучение не закончится.

Некоторые взрослые пошли еще дальше и предлагают ввести пособие на всех несовершеннолетних детей на постоянной основе, даже когда пандемия закончится.

«Я считаю, что помощь должна оказываться семьям с детьми на постоянной основе, а не только к школе или из-за пандемии, так как цены на одежду для детей бешенные, кружки все платные, обучение и детские сады, несмотря на то, что якобы, они бесплатны, на самом деле представляют из себя ежемесячную выкачку денег! Обучения в школе нет, есть одно преподавание, у учителя нет цели научить ребенка бесплатно, есть цель обучать за деньги», — считает Ольга.

Естественно, глубоко обиженными этим летом себя продолжают чувствовать и родители 16-17-летних подростков, которых не затронули путинские выплаты. Несмотря на активные просьбы россиян, в конце июня Минтруд отказался назначать выплату в 10 тысяч рублей детям этого возраста.

«На подростков форма очень дорого стоит, как на взрослых, и едят они тоже больше. Помогите 16-17-летним детям тоже, пожалуйста», — просит президента Татьяна.