Родители новорожденного ребенка в Москве смогут получить компенсационную выплату вместо подарочного набора, предоставляемого в столичных роддомах. Об этом говорится в постановлении правительства Москвы от 18 февраля.

С этой даты в случае отказа от подарочного набора предусмотрена выплата в размере 20 тыс. рублей.

Норма распространяется на родителей, среди которых хоть один имеет регистрацию в Москве, либо на детей с подтвержденной государственной регистрацией вне зависимости от места проживания отца и матери. В случае рождения двух и более детей выплаты могут быть предоставлены на каждого ребенка.

Обращение на выплату на приобретение предметов по уходу за детьми необходимо подать не позднее двух месяцев со дня рождения ребенка.

В состав каждого подарочного набора входят предметы необходимые для полноценного ухода за ребенком.

20 февраля Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о расширении программы материнского капитала, предполагающий разрешить использовать средства из материнского капитала на строительство или ремонт домов на садовых участках, был внесен в Госдуму в 2019 году.

О том, что правительство рассматривает возможность упростить процедуру получения материнского капитала после выписки из роддома, сообщал министр финансов России Антон Силуанов.