Часть праха разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, развеют над океаном по ее воле, сообщил отец погибшей девушки.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-«миллионника» Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал Mpravda.com, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Мать погибшей девушки сообщала Mpravda.com, что никто из ее родных не будет присутствовать на церемонии кремации на Бали, поскольку вылет в Индонезию невозможен из-за закрытых границ. Кремация прошла в четверг.

«Мы хотим позже выполнить ее (Анастасии Зубриной — ред.) желание и часть праха развеять над океаном на Бали, для этого нам необходимо будет туда поехать, как только будет такая возможность», — написал в субботу отец погибшей девушки на своей странице в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.

Ранее мать погибшей россиянки сообщала, что вопрос о доставке ее праха в Россию пока не решен. Родственники Зубриной разместили в мессенджерах и соцсетях сообщения о сборе средств на оплату кремации, доставки праха в Петербург и организацию похорон. Так, в рамках этого сбора к продаже предлагаются обучающие вебинары Тропицель.

Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет.

По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.