Александру Черно, подарившую Иосифу Оганесяну наследника 30 июля 2020 года, будут выписывать вместе с новорождённым в понедельник 3 августа. Молодой папа не покидает роддом, постоянно находится с ребёнком и кормит его, чего не скажешь об Александре. Сейчас Иосифу станет полегче, ведь к нему приезжают родители, чтобы познакомиться с маленьким Стефаном. Кстати, это седьмой внук четы Оганесян-старших.



Мама Иосифа Репсима Оганесовна очень переживала за беременность Саши, за то, что она долго носила малыша и никак не могла родить. Теперь же женщине необходимо будет смириться с необычным именем своего внука и с тем, что теперь у строптивой невестки есть серьёзный «козырь» для манипуляции Йосей.



Пока не понятно, на сколько задержатся родители Иосифа на проекте. Не исключена возможность очередного конфликта Репсимы Оганесовны и Саши Черно, ведь новоиспечённая мама отличается довольно сложным характером. А если верить слухам в интернете, Саша ещё и не хочет кормить ребёнка грудью, что мама Йоси тоже вряд ли оценит.