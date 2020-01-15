Родителей из американского Хьюстона возмутила задача, которую дал их детям учитель биологии. Как сообщает Click2Houston, в задаче шла речь об изнасиловании девушки.

Преподаватель попросил старшеклассников решить дома задачу с таким условием: «Сьюзи подверглась нападению в переулке и стала жертвой изнасилования. Полиция получила образец спермы с места преступления и задержала трех подозреваемых. Кто из подозреваемых изнасиловал Сьюзи?».

В ключе к решению ученикам были предоставлены ДНК-профили трех подозреваемых, которые им нужно было сопоставить с ДНК-профилем насильника.

После жалоб родителей в руководстве школы сообщили о принятии «соответствующих мер» и заверили, что задание не является частью утвержденной учебной программы.

Как сообщал «Рамблер», ранее школьников из Новосибирска попросили выполнить задание на тему «Чудеса святой воды» для урока «Здоровый образ жизни и безопасность». Учительница заявила, что в рамках этой темы можно изучить, насколько полезно поливать цветы святой водой или разобрать ее воздействие на человека.

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