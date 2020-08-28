Учебный год — 2020/2021 пройдет с поправкой на коронавирус. Так, изменится формат школьных линеек. Если в Подмосковье детей и их родных ждут на мероприятиях на отрытом воздухе, то в Москве праздник в честь 1 сентября отменен — как и в некоторых других регионах.

Отметить начало школьной жизни смогут только первоклассники и их родители — последних в образовательные учреждения пустят в масках.

После линеек запрет на посещение школы коснется всех родителей: собрания будут проводиться онлайн, а мамы и папы смогут зайти в школу лишь в случае крайней необходимости. Об этом пишет «Царьград», цитируя слова начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галины Яновской.

Ранее «Экспресс газета» писала о мерах, которые будут приниматься в случае подтверждения коронавируса в школе. Если заболеет ребенок, на карантин в 2 недели уйдет весь его класс, если преподаватель-предметник — все дети, у которых он вел уроки.