В столице Мьянмы городе Нейпьидо родился двухголовый ребенок. Об этом сообщает издание Myanmar Times.

Младенец появился на свет вечером в среду, 16 сентября, и стал вторым ребенком в семье. Его мать, 29-летняя Санда Мьин, поступила в больницу на восьмом месяце беременности. Из-за осложнений при родах ей сделали кесарево сечение.

Вес младенца после рождения составлял 2,5 килограмма. У него лишь один набор конечностей и внутренних органов. «Не считая лишней головы, новорожденный полностью здоров, — заявил директор больницы. — Я видел сиамских близнецов, но это первый случай, когда я вижу двухголового ребенка».

17 сентября мальчика доставили в специализированное педиатрическое медицинское учреждение столицы, сообщает ТАСС. Он находится в реанимации.

Ранее сообщалось о ребенке, который родился с двумя головами в одной из больниц Украины. Врачи сообщили, что у ребенка две головы и два позвоночника, но одно сердце.