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Адвокат российских спортсменок сделал новое заявление

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не смог убедительно объяснить, как под документами, на основании которых российских биатлонисток отстранили от соревнований, оказались его абсолютно одинаковые подписи. Об этом заявил юрист Алексей Панич, представляющий интересы Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.

Международный олимпийский комитет 3 марта предоставилписьменное объяснение Родченкова. Информатор WADA утверждает, что он не подписывал бумаги, а распорядился использовать свою электронную подпись.

«Мы считаем это очередным враньем, потому что электронная подпись из девяти документов есть только на двух», – сказал Панич в комментарии телеканалу «360». И добавил, что остальные бумаги подписаны человеком, а не с помощью электронной подписи, причем подписаны они не Родченковым. У защитника россиянок есть заключение эксперта о том, что эта подпись также была подделана.

Кроме того, в письме, предоставленном Родченковым, есть противоречия. Сначала он пишет, что дал согласие использовать электронную подпись на девяти документах, а затем отмечает, что речь идет о нескольких документах. Таким образом, дело запутывается еще сильнее, подчеркнул Панич.

Кроме того, адвокат опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что МОК признал подписи Родченкова поддельными.

В 2017 г. МОК пожизненно отстранил биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 в Сочи. Они вынуждены были завершить спортивную карьеру. Решение международной организации было принято на основании письменных показаний Григория Родченкова. Однако на днях выяснилось, что подписи на документах могли быть подделаны.

Ранее в СКР заявили, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории сфабриковал данные о российских спортсменах.