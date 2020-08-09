Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков сообщил, что бывший глава медицинского штаба футбольного «Зенита» Сергей Пухов имел прямое отношение к допингу.

Сергей Пухов работал в петербургском клубе с 2006 по 2017 год, затем он ушел в отставку по неизвестным причинам. Специалист трудился и в олимпийской сборной России, обращает внимание Чемпионат.

По словам Родченкова, он был любимым врачом известного тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, десятки спортсменов которого были отстранены от международных соревнований за употребление запрещенных препаратов.

Также информатор сообщил, что Пухов был близким соратником Валерия Куличенко (в качестве главного тренера по легкой атлетике готовил сборную России к выступлению на Олимпийских играх 1996, 2000, 2004 годов), который имел отношение к распространению допинга среди российских легкоатлетов.

«Сергей Пухов был связан с Куличенко, и он также был частью государственной допинг-программы. Он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что он является хорошим примером «знахаря» в футболе», — цитирует Родченкова Daily Mail.

Британское издание, взявшее интервью у Родченкова, также отмечает следующий факт: экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен, который умер 43 года, писал в своей книге, что в медицинском штабе питерцев «повсюду были иглы и шприцы», а также «игроки с капельницами».

Также Риксен говорил, что Пухов предлагал ему уколы и он принимал их постоянно. «Я понятия не имел, что доктор Пухов колет мне… но, блин, это сработало! Я получил невероятный заряд энергии. Ни у кого не было положительных результатов, поэтому я был убежден, что это не было чем-то незаконным», — писал футболист.

Еще Родченков рассказал, что Национальный олимпийский комитет США скрыл несколько положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте.

Об этом случае информатору рассказывал Дон Кэтлин, который был директором допинг-лаборатории НОК США с 1982 по 2007 год. По словам Родченкова, во время Олимпиады-1996 американцы скрыли четыре-пять положительных допинг-проб. Сообщается, что эти спортсмены так и не понесли ответственность за употребление допинга.

«Эти случаи были скрыты», — приводит слова Родченкова британское издание.Источник запросил комментарий у Кэтлина, но тот не ответил до установленного срока.