Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим игроком чемпионата Германии по футболу. Форвард забил 33 мяча и отдал четыре результативные передачи в 30-ти матчах Бундеслиги, а также уверенно возглавляет зачет «Золотой бутсы».

Ранее «Бавария» досрочно выиграла титул чемпиона страны в восьмой раз подряд, победив в гостях бременский «Вердер» со счетом 1:0 благодаря голу Роберта.

Второе место в списке лучших игроков сезона занял английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (17 голов + 16 передач), третьим стал нападающий леверкузенского «Байера» Кай Хаверц (12 + 6).

Левандовски перешел в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента, контракт игрока с мюнхенцами действует до лета 2023 года.

Ein weiterer Titel für den @FCBayern-Stürmer! 🏆 @lewy_official ist euer Spieler der Saison! Herzlichen Glückwunsch! 👏#Bundesliga #BundesligaPOTS pic.twitter.com/F6d0NKS2Gl — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 26, 2020

Сегодня состоится заключительный тур чемпионата Германии. «Бавария» на выезде встретится с «Вольфсбургом», поэтому у Левандовски будет шанс улучшить личную статистику.