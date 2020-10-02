Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Женеве в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, поляк был признан лучшим нападающим минувшего сезона.

Лучшим вратарем назван Мануэль Нойер, лучшим защитником — Джошуа Киммих, а лучшим тренером — Ханс-Дитер Флик, также представляющие «Баварию».

Компанию победителей минувшего розыгрыша Лиги чемпионов разбавил лишь Кевин Де Брейне из «Манчестер Сити», признанный лучшим полузащитником.

В сезоне-2019/20 Левандовский в 47 матчах забил 55 мячей, 15 из которых — в Лиге чемпионов. Он стал лучшим бомбардиром еврокубка, а также чемпионата и Кубка Германии.

Левандовски смотрит на награду как __________ на __________ 😍 Заполните пропуски!#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/qEso8gawbY — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 1, 2020

Де Брейне оказался лучшим ассистентом прошедшего европейского сезона с 22 голевыми передачами. Капитан «Баварии» Нойер сыграл на ноль в 6 из 11 игр своего клуба в ЛЧ.

В прошлом году приз лучшему игроку сезона по версии УЕФА достался защитнику английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку.