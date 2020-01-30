Роскомнадзор принял предварительные меры защиты интеллектуальных прав фильма «Достать ножи» на основании определений Мосгорсуда и заявления правообладателя «Централ Партнершип Сейлз Хаус».

После уведомления ведомства владельцы 288 интернет-ресурсов изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 20 интернет-страниц. «Операторами связи ограничивается доступ к 51 сайту, не прекратившему доступ к «пиратскому» контенту в установленные законом сроки», — отмечается на сайте ведомства 30 января.

Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю вне суда требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. Правообладатель вправе подать в Мосгорсуд в случае непринятия мер заявление об ограничении доступа к «пиратскому» интернет-ресурсу.

Ранее в январе Роскомнадзор добился удаления пиратских копий фильма «Вторжение» более чем с 200 интернет-ресурсов. Доступ к не прекратившим распространение нелегального контента сайтам был ограничен операторами связи на основании определений Мосгорсуда.

Картина «Достать ножи» Райана Джонсона появилась в российских кинотеатрах 28 ноября 2019 года. В главных ролях снялись Дэниэл Крейг, Крис Эванс и Джейми Ли Кертис.