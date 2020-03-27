Роскомнадзор направил ряду сетевых ресурсов уведомления об удалении ложной информации о стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с коронавирусом.

Служба действует на основании требования генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы предстоящим закрытием столицы из-за пандемии коронавируса.

«На основании данного требования администраторам сетевых ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации», — отметили в РКН. Как уточнили в правительстве Москвы, автотехника используется для перевозки росгвардейцев для подготовки Парада Победы.

Ранее в пятницу социальная сеть Тwitter удовлетворила требование Роскомнадзора и удалила фейки о введении в Москве комендантского часа из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, скончались 25,2 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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