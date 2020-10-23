Холдинг РЖД на фоне ситуации с коронавирусом отменяет 19 пар поездов дальнего следования и сокращает периодичность курсирования 38 пар поездов в России, следует из сообщения компании.

РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне COVID весной сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. Было возвращено практически 90%. Однако последние недели в России отмечается рост числа случаев заболеваемости коронавирусом, и регионы в связи с этим начали возвращать ряд ограничений.

«С целью приведения размеров движения в соответствие с фактическим спросом в осенне-зимний период АО «ФПК» прорабатывает варианты корректировки режима курсирования поездов, в том числе с учетом разработки графика движения на 2020/2021 годы. Так, в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом. Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.

Неиспользованные билеты на бланке, оформленные в российских пунктах продаж, можно вернуть без удержания сборов и плат на основании нормативных документов. Возврат средств осуществляется в кассах ФПК в течение полугода после отмены. Для возврата необходимо заполнить претензионный лист и иметь при себе оригинал билета и документ, на основании которого он был приобретен. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

«АО «ФПК» ведет постоянный мониторинг ситуации и анализирует спрос пассажиров на билеты. В случае повышения спроса на отдельных направлениях будет приниматься решение о назначении поездов или увеличении составности существующих», — отмечается в сообщении.

Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.