Российский рынок недвижимости и строительства пополнился еще одним удивительным фактом: квартиры в жилом комплексе «Пироговская ривьера» продают люди, сидящие в тюрьме. Об этом сообщает издание «Новые известия»

Застройщик жилого комплекса «Пироговская ривьера» (ООО «СЗ «КомфортИнвест»»), известный в связи с развернувшимися в СМИ сообщениями о захвате крупного строительного холдинга Ильгара Гаджиева ООО «СДИ Групп» (дочерние юрлица строят жилую недвижимость площадью 669 тыс. кв м), вышел из-под контроля мажоритарных учредителей и продолжает продавать квартиры, находясь в тюрьме.

В свежем договоре долевого участия двухкомнатной квартиры в ЖК «Пироговская ривьера», полученном в офисе продаж застройщика, продавцом жилплощади выступает ООО «СЗ «КомфортИнвест»», а подписантом от лица общества — генеральный директор Никита Данильченко, уволенный мажоритарными учредителями (совместно владеют 70% уставного капитала) еще в конце апреля 2019 года, а ныне задержан и по решению Кунцевского суда столицы заключен под стражу. Об этом сообщило сетевое издание «Ленправда». Его подозревают в тяжком преступлении против личности.

В начале июня 2020 года в сообществе, объединяющем дольщиков «Пироговской Ривьеры» в соцсети WhatsApp, появились сообщения о том, что застройщик возобновил процедуру оформления собственности на помещения в сданных корпусах жилкомплекса. Участник группы опубликовал фрагмент договора купли-продажи квартиры, подписанный отстраненным генеральным директором. Исследование, проведенное внесудебными экспертами из КБК-Эксперт по заказу мажоритарного учредителя ООО «Стиль» (владеет 51% уставного капитала ООО «СЗ «КомфортИнвест»»), установило устойчивые признаки того, что эта подпись выполнена иным лицом, т.е. вероятно являлась поддельной.

В распоряжении редакции оказалось платежное поручение о переводе денежного займа в размере 95 млн руб. со счета застройщика в адрес некоего АО «АРПТ». В этот же день займ на аналогичную сумму в адрес все того же АО «АРПТ» выдала уже другая компания — ООО «Аккорд Спецстрой», генподрядчик строительства жилого комплекса «Аккорд. Smart-квартал». Этот комплекс является вторым по жилплощади проектом ООО «СДИ Групп», — холдинга, контроль над которым, по утверждению Ильгара Гаджиева, он утратил в феврале 2019 года.

Так что же случилось с займом, предоставленным ООО «СЗ «КомфортИнвест»»? Возможно эту транзакцию заблокировал банк, поскольку статьей 18 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» операции по списанию денежных средств с расчетного счета застройщика сторого ограничены законом и предоставление займов в разрешенный перечень операций не входит. Входит ли заключение договора займа на указанную сумму в компетенцию директора или же он должен был быть согласован с учредителями? Если второе, то вызывает сомнение, что подобная сделка была согласована учредителями.

Вскоре после этих событий юридический владелец ООО «СЗ «КомфортИнвест»» Ильгар Гаджиев (18,57% капитала принадлежит лично, а 51% через подконтрольное ООО «Стиль») отстранил Данильченко от должности гендиректора, а на его место владельцы крупнейшей доли в обществе назначили Регину Ишмакову.

Однако вскоре учредители столкнулись с многочисленными трудностями в юридическом оформлении своих решений. Сначала регистрация назначения нового руководителя была приостановлена в связи с обеспечением исполнения займа соучредителя, Альберта Иманилова. Он владеет 30% долей в уставном капитале общества.

Согласно материалам судебного дела, Альберт Иманилов взял в долг 4,5 млн руб. у Эмиля Зохрабова, а тот через суд потребовал обеспечить исполнение займа долей Иманилова в уставном капитале ООО «СЗ «КомфортИнвест»». Соответствующий иск от Зохрабова поступил в Одинцовский городской суд Мособласти одновременно с проведением процедуры перерегистрации генерального директора.

Однако 9 сентября 2019 года судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда отменила соответствующее определение (о запрете на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ), принятое ранее Одинцовским городским судом Мособласти, признав обеспечительные меры одним из способов обретения третьими лицами корпоративного контроля над «КомфортИнвестом». Этот оборот является юридическим синонимом термина «рейдерство».

Кроме того, коллегия Мособлсуда указала, что у судьи Одинцовского городского суда не имелось правовых и фактических оснований для принятия заявленных обеспечительных мер, а также обратила особое внимание на то, что заявленная сторонами договорная подсудность в Одинцовском городском суде не соответствует какому-либо реальному экономическому и правовому содержанию. Позже определение суда Московской области было подтверждено и кассационным судом общей юрисдикции в Саратове.

И все же запись о смене гендиректора в госреестре сделана не была. 5 декабря 2019 года межрайонная ИФНС России № 46 по Москве приняла решение о приостановлении государственной регистрации, руководствуясь постановлением о запрете на совершение регистрационных действий от управления ФССП по ЮВАО Москвы. Последнее было вынесено ФССП на основании исполнительного производства № 417667/19/77056-ИП пристава А.В.Петрова. В электронном банке исполнительных производств ФССП нам документ с такими реквизитами обнаружить не удалось.

Таким образом, собственник утверждает, что фактически потерял контроль над обществом, а фактическое руководство осуществлял уволенный топ-менеджер, который вскоре оказался физически отстранен от возможности управления юрлицом.

По данным издания www.newia.ru, в действиях ответственных лиц застройщика ООО «СЗ «КомфортИнвест»» правоохранители могут усмотреть состав преступления, например, мошеннические действия, считает Артём Антонов, адвокат из коллегии «Московский юридический центр».

Он прогнозирует трудности в получении документов на право собственности у покупателей, заключивших сделки после приказа о смене гендиректора общества.

Учредитель ООО «СЗ «КомфортИнвест»» Ильгар Гаджиев, находящийся сейчас в Лондоне, ответил на наш запрос. «Как собственник, пусть и отстраненный от управления, я, разумеется, заинтересован в том, чтобы было продано как можно больше квартир, как и в том, чтобы снова получить в свои руки управление над застройщиками Пироговской ривьеры и другими юрлицами, а также доступ подконтрольных мне юрлиц к стройплощадкам в ЖК «ВернадSKY» и ЖК «Аккорд. Smart-квартал», — заявляет Гаджиев. — Ведь я покинул Россию на этапе, когда все сооружения были фактически уже возведены, и оставалось лишь «собирать сливки», то есть прибыль».

«Но как строитель с опытом, я не могу не знать, к каким последствиям для собственников жилья могут приводить такие схемы. Но особенно обидно, что свои будущие проблемы в отсутствии видимых им виновных люди будут невольно отождествлять с моим именем», — заключает Ильгар Гаджиев.

Руководитель юридической компании «Сила Закона» Денис Митрофанов убежден, что в сложившихся условиях застройщик юридически не имеет права принимать средствами дольщиков и собственников и распоряжаться ими. «Если содержание в СИЗО гендиректора в теории не является правовым ограничением для деятельности общества в силу оформления доверенности, например, хотя мне о таких эпизодах неизвестно, то решение об отстранении от должности учредителями точно является препятствием для осуществления деятельности», — думает Митрофанов.