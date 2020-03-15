Российские сетевые и онлайн-магазины отметили рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены на фоне сообщений о распространении коронавируса SARS-CoV-2, а также ослабления курса рубля. Тем не менее ситуации дефицита продуктов не предвидится. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили ТАСС крупные ритейлеры России.

Журналисты направили запросы в компании X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос». Так, в пресс-службе Metro, «Ленты» и «Ашана» упомянули повышенный спрос на бакалейные товары, консервы и средства гигиены. Остальные представители магазинов не уточняли категории товаров. При этом в X5 отметили заметный рост заказов в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру», который доставляет товар с дарксторов (похожие на склады торговые точки без покупателей), и на экспресс-доставку из магазинов. Повышенный спрос на доставку на дом зарегистрировал и «Утконос».

Ввиду этих обстоятельств торговые сети реализуют дополнительные меры, чтобы удовлетворить потребности россиян.

«Налаживаем дополнительные поставки в магазины из наших распределительных центров во всех регионах. Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада», — заявил представитель X5 Retail Group.

«Утконос» в условиях распространения коронавируса принял решение об увеличении штата сотрудников, чтобы не опускать заданную планку. «Что касается доступного ассортимента, то на данный момент работа ведется в штатном режиме, с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками перебоев нет, поэтому дефицита и повышения цен мы не ожидаем», — рассказал агентству коммерческий директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников.

Представители Metro заверили, что на складах достаточно запасов необходимых категорий товаров, а поставщики успешно покрывают увеличившийся спрос. При этом склады, распределительные центры и логистика компании подготовлены и к возможному увеличению спроса. «В настоящее время компания работает над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путем наращивания оптовой палетной выкладки»,— добавили в пресс-службе ритейлера.

В «Ленте», по данным пресс-службы, до сих пор не возникало ситуации, чтобы полки были пустыми. «Один магазин в Москве испытывал кратковременные трудности в поставках товаров, они устранены. В целом же у нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем его на случай повышенного спроса», — резюмировал представитель компании.

По словам пресс-службы, в «Ашане» также не наблюдалось дефицита товаров. Если в отдельных точках и было распродано много продуктов, то причина временно опустевших полок заключалась в том, что работники гипермаркетов просто не успели разгрузить поставленную продукцию. «Поставки осуществляются ежедневно. Поэтому никаких ограничений вводить не собираемся, продуктов хватит всем», — сказали в компании.

Крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор» пополнила за неделю запасы по товарам, на которые ожидается увеличение спроса. К таким товарам относятся туалетная бумага, крупы, консервы, сахар — всего порядка 100 артикулов, рассказал агентству представитель сети Владимир Русанов.

Ритейлеры сходятся во мнении, что спрос на товары пока нельзя называть ажиотажным и критической ситуации не предвидится.

Ранее 15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову до 16 марта предоставить предложения по плану мероприятий для развития экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.