Рабочая группа по подготовке концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей провела совещание, по итогам которого в аппарат правительства направили протокол. В нем, в числе прочего, содержится предложение бизнеса подготовить рекомендации для торговли о постепенном отказе от использования пластиковых пакетов.

Согласно протоколу, рекомендации должны содержать указания на сроки и методику ввода торговыми сетями в оборот новых типов пакетов. Кроме того, должно быть определено соотношение неперерабатываемой и перерабатываемой упаковки.

Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов поддерживает данную инициативу. Чиновник указал, что отходы упаковки — самый распространенный вид отходов в потребительской корзине.

О тенденции отказа от пластиковых пакетов в мире говорит также председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Однако он отмечает трудности, с которыми могут столкнуться на данном пути в России.

— Сами покупатели также должны быть готовы к такому переходу, ведь, например, бумажные пакеты стоят в два раза дороже. Это тоже может стать препятствием: люди хотят, чтобы покупки были максимально дешевыми, а процесс их совершения легким, — заявил Борисов.

При этом сроки перехода от пластиковых пакетов на бумажные он оценивает в десять лет.

В кабмине подтвердили, что предложения по упаковке прорабатываются в рамках подготовки концепции расширенной ответственности производителей, пишут «Известия».

Ранее эколог развеял главные мифы о защите окружающей среды — в том числе о пластиковых и бумажных пакетах.