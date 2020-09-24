Экс-жена Евгения Кузина Рита Марсо рассказала, что бывший супруг уже около двух лет не платит алименты и практически не участвует в жизни сына. Сам же Кузин говорит, что ему запрещают общаться с ребёнком. Девушка призналась, что не стала бы поднимать такую неприятную тему, к тому же в финансовой помощи она нисколько не нуждается, но такое поведение бывшего супруга её очень обижает. По словам Риты, Женя всем рассказывает, что их общий сын Митя обучается в английской школе и живёт за границей, хотя сам он к этому не приложил никаких усилий.



По обоюдному согласию Женя должен был выплачивать бывшей жене по десять тысяч рублей на ребёнка ежемесячно. Первое время он исправно это делал, потом платил по возможности, а последние два года совсем не перечисляет никаких сумм. Рита рассказала, что пока не собирается подавать на него в суд, но если вдруг появится такая потребность, то она это сделает.



Маргарита также рассказала, что предлагала Кузину открыть вклад на имя ребёнка, чтобы потом потратить деньги на образование Мити. Женя на словах идею поддержал, но в итоге так ничего и не сделал.