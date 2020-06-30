Маргарита Ларченко заинтриговала поклонников телестройки своими словами о приходе на Дом-2.

ЛАРЧЕНКО СОБИРАЕТСЯ НА ДОМ-2 К ЯББАРОВУ

Стоило Яббарову и Голд наладить свои отношения, как неожиданно в жизни участников появилась экс-возлюбленная Ильи. На своей странице в Инстаграм Маргарита Ларченко всячески пытается задеть Настю и Илью.

«Он посвящал песни мне, а поёт их ей. Когда мужчина любит, он о женщине заботится, как обо мне. А если не любит – стебёт», – написала Марго.

Девушка думает вернуться на телепроект и сейчас решает, к кому прийти: к Яббарову или к Ромашову.