Рита Ларченко решила поделиться откровенной и тяжелой историей, которая произошла в её жизни. Девушка рассказала, как её бывший молодой человек неоднократно изменял ей, после чего она сильно похудела на фоне нервного срыва. Рита рассказала, что отношения длились на протяжении пяти лет, ей было всего двадцать два года, когда этот тяжелый момент настал в её судьбе.



Рита рассказала, что самый ужасный период, когда девушка, вкладывая в своего парня все силы и всю душу, начинает только подозревать интрижку на стороне. Ларченко принялась изводить себя, обращать внимание на постоянные задержки любимого, его отговорки, разные истории, запах чужих духов и многое другое. Когда об изменах она уже точно знала, то появились немного другие чувства. Рита также рассказала, что девушка, с которой ей изменял её парень, тоже была замужем.



Из-за стресса, тяжелых переживаний девушка похудела на шесть килограммов всего за два месяца. Любимого она поймала с поличным во время его связи с другой особой.