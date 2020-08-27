Бывшая участница «Дома-2» Рита Ларченко поделилась с подписчиками в социальных сетях своим мнением по поводу сексуальных предпочтений и экспериментов. Девушка рассказала, что она была в отношениях, когда молодой человек предложил ей секс втроём. От этого предложения она отказалась, после чего в скором времени рассталась с парнем, хотя встречались они довольно долго и подумывали о свадьбе.



На личной страничке в соцсетях девушка нередко поднимает животрепещущие и иногда запрещённые темы. Рита написала, что после подобных высказываний на неё, вероятно, ополчатся многие злые и недовольные женщины, но она считает, что есть и те подписчицы, которым подобные темы очень интересны. Экс-участница проекта «Дом-2» рассказала, что бывший мужчина предложением секса втроём оттолкнул её от себя.



Рита в своём микроблоге провела небольшой опрос, где хотела выяснить, сколько женщин согласятся, а сколько откажутся от секса втроём. Как выяснилось, большинство подписчиков Риты проголосовало за отказ от подобных предложений.