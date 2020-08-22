Экс-возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита Ларченко побывала на шоу «Бородина против Бузовой».

Вчера была на шоу Бородина против Бузовой

2 года это реально классная дата 🍭🎥

Как я могла отказать ✊

Конечно без истерик не получилось и Владик вывел меня из студии 😂Так как господин был готов набросится на меня с кулаками 😂

Как был неуравновешенным так и остался ✊Шоумен 🤹🏻‍♂

Но мне плевать 🙌

Смотрите выпуск через неделю поймёте о ком речь 😂

Кстати Яббаров всех на свадьбу позвал 😂

Начинаю готовить подарок, как считаете что ему подарить 😂😂😂😂??

Пишите свои идеи, лучшие возьму на заметку 😂