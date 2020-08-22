Экс-возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита Ларченко побывала на шоу «Бородина против Бузовой».
Вчера была на шоу Бородина против Бузовой
2 года это реально классная дата 🍭🎥
Как я могла отказать ✊
Конечно без истерик не получилось и Владик вывел меня из студии 😂Так как господин был готов набросится на меня с кулаками 😂
Как был неуравновешенным так и остался ✊Шоумен 🤹🏻♂
Но мне плевать 🙌
Смотрите выпуск через неделю поймёте о ком речь 😂
Кстати Яббаров всех на свадьбу позвал 😂
Начинаю готовить подарок, как считаете что ему подарить 😂😂😂😂??
Пишите свои идеи, лучшие возьму на заметку 😂