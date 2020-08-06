Бывшая участница «Дома-2» пробует себя в новой области – в актёрской карьере. Недавно девушка решила посетить кастинг в новый сериал на ТНТ. Отбор был для Риты очень необычным опытом, которым она поделилась в соцсетях со своими подписчиками.



Девушка рассказала, что начался кастинг хорошо, но потом, когда Рита рассказала, что была участницей известного телепроекта «Дом-2», ей стали поступать провокационные вопросы. У Риты спросили, сможет ли она обриться наголо, показать сделанную грудь на камеру. На эти вопросы девушка ответила отрицательно, не понимая, каким образом обнажённая грудь поможет ей попасть в фильм на военную тематику. В целом весь кастинг проходил напряжённо и дискомфортно для Риты. В конце собеседования девушке нужно было отжиматься и одновременно говорить о своих недостатках, что для Риты тоже было непросто.



После проб у Ларченко осталось двоякое ощущение. Девушка подозревает, что подобные вопросы задавались ей с целью проверки на прочность. Тогда эту проверку она с успехом прошла. Если же организаторам необходимы действительно безбашенные личности, то кастинг девушка явно провалила.