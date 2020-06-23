На прошлой неделе Илья Яббаров устроил для своей возлюбленной Анастасии Голд романтическую помолвку на поляне, а для торжественности случая пригласил свою любимую исполнительницу Любу Успенскую.



Во время свидания Илья презентовал Голд дорогое помолвочное кольцо с бриллиантами. Как позже признался парень, украшение стоило ему более 100000 рублей. Счастливая девушка согласилась выйти замуж за парня, и ребята уже подали заявление в ЗАГС.



Правда, за помолвленных рады не все. Так, бывшая возлюбленная Ильи Рита Ларченко назвала его текущие отношения фиктивными. Девушка уверена, что Яббарову не нужна ни Настя, ни свадьба, но Голд удалось выпросить у парня поход в ЗАГС, на который тот согласился из-за участия в проекте. Рита, которой Илья обещал жениться, но так и не сделал этого, считает своего бывшего парня проектным и неискренним.