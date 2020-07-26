Оригинальный рисунок олимпийского флага, созданный автором концепции современного олимпизма французом Пьером де Кубертеном, был продан в воскресенье на аукционе в Каннах за 185 тысяч евро, сообщает Франс Пресс.

Рисунок выполнен графитом и гуашью на белом листе размером 21 на 27,5 сантиметра. На нем изображено переплетение пяти колец — синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов.

Рисунок был продан бразильскому коллекционеру. В торгах участвовал Национальный музей спорта Франции, однако его ставки оказалось недостаточно, чтобы совершить покупку.

Кубертен представил кольца в издании «Олимпийское обозрение» в августе 1913 года. Новый олимпийский символ и флаг планировалось показать публике на конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие не состоялось. Официально символ был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене (Бельгия).