Есть люди, для которых коронавирус наиболее опасен в связи с имеющимися проблемами со здоровьем.

Врачи давно говорили — коронавирус представляет большую опасность для пожилых людей, поэтому в качестве одной из первых мер была рекомендация соблюдать домашний режим для старшего поколения. Но это далеко не единственная группа риска.

Так, тяжесть заболевания зависит, в том числе, от вирусной нагрузки. Поэтому в группу риска попадают медработники, которые сталкиваются с более высокими «дозами» вируса.

Особую опасность представляет коронавирус для людей с сильно сниженным иммунитетом. Это больные ВИЧ, люди, проходящие лечение от рака или другое лечение, при котором иммунитет снижают искусственно или это является побочным эффектом. Также сюда относятся другие врожденные и приобретенные формы иммунодефицита.

Высокий уровень риска и для беременных женщин, поскольку во время ожидания малыша снижаются защитные силы организма.

Что касается хронических заболеваний, то наибольший риск, по имеющимся данным, для людей с хроническими нарушениями обмена веществ. Серьезным фактором риска считают сахарный диабет и проблемы с сосудами.

Впрочем, медики считают, что и другие хронические заболевания могут увеличивать риск тяжелого течения коронавируса. Так, были данные о повышенном риске для людей с заболеваниями почек.

Как обезопасить себя? Соблюдение рекомендованных норм безопасности поможет снизить риск до минимума. Специалисты советуют не посещать людные места без необходимости.

Ранее мы рассказывали о рекомендациях по питанию, если все же пришлось столкнуться с COVID-19 лично.