До рестарта чемпионата России по футболу остаются считаные дни, но гостем на нашей «кухне» в рамках рубрики, созданной «» совместно с Объединением отечественных тренеров, стал наставник клуба третьего по ранжиру дивизиона. Ринат Билялетдинов известен в первую очередь своей работой в «Локомотиве» и «Рубине», а сегодня возглавляет подмосковный клуб, ставший результатом слияния «Олимпа» и «Долгопрудного». Эта команда в ближайшем сезоне хочет попробовать свои силы в ФНЛ. С этого и начался наш разговор, хотя о высшем дивизионе, конечно, тоже не забыли.

— Ринат Саярович, объединение двух клубов — явление в футболе крайне редкое. Как оно происходило? Вы точно сыграете в ФНЛ?

— Не могу сказать, что слияние двух клубов стало для меня полной неожиданностью, ведь разговоры ходили давно. Рассматриваю это как движение вперед. Объединение команд, финансовых усилий должно стать толчком для дальнейшего роста. На данный момент мы являемся лишь кандидатом на участие в розыгрыше ФНЛ, но с уверенностью сказать, что ближайший сезон наша команда начнет во втором по старшинству дивизионе, будет можно лишь после того, как будут составлены официальные списки участников турнира. Наш клуб прошел процедуру лицензирования, но это лишь базовый шаг. Окончательное решение руководством лиги еще не принято.

Не только я впервые оказался в подобной ситуации. Наверняка в футбольной истории найдутся похожие примеры, но чаще они связаны с ребрендингом команд или со сменой формы собственности и управления. Я же столкнулся с подобным впервые, и мне сложно это с чем-то сравнивать.

— Тревожная обстановка. Наверняка чувствуете себя как на иголках?

— Не стану отрицать, что момент волнительный, но работаем в обычном режиме.

— Лидерам вашей команды — экс-спартаковцам Ренату Сабитову и Никите Баженову — уже по 35 лет. Столько же и Криштиану Роналду.

— В первую очередь важен не возраст, а кондиции и мотивация игроков. Мы еще только приступили к работе, но на первый взгляд ребята в порядке. По понятным причинам работали до этого дистанционно. В ходе карантина проводили 40-минутные занятия, за которыми я мог наблюдать в режиме онлайн, вносить определенные коррективы, давать игрокам советы.

Что касается возраста, то кто-то в 35 в полном порядке, а кто-то в 25 готов закончить. Мирослав Клозе стал чемпионом мира, когда ему уже исполнилось 37, а Сергей Игнашевич в 39 оставался одним из лидеров сборной России. Так что нет нужды заглядывать футболистам в паспорт.

— 35 лет вашему сыну Динияру, известному по выступлениям за «Локомотив», «Эвертон» и «Спартак». Не хотите пригласить его к себе?

— Футбол он не забросил, но играет не на профессиональном уровне, сейчас он больше сосредоточен на других делах. Попробовал себя в «Сочи» в минувшем сезоне, но по разным причинам не срослось. Это очень тонкий момент — переход от профессиональной футбольной деятельности к обычной жизни. Поигрывает за ветеранов, но не думаю, что он вернется в большой футбол. Сегодня он сменил и стиль жизни, и круг общения. Случилось это без резких скачков, что очень хорошо.

— «Олимп-Долгопрудный» — частное предприятие. Есть ли в связи с этим для вас как тренера принципиальная разница в работе с командой? Для вас ведь это тоже в новинку.

— В организационном плане отличия наверняка есть, но если говорить именно о работе тренерского штаба, то принципиальной разницы не вижу. Выходишь на футбольное поле и делаешь свое дело. Да, внутри клуба финансово-хозяйственные связи выстраиваются несколько иначе, чем в бюджетных клубах, но на спортивной работе это не отражается.

— Но вы можете сравнить. Часто говорят, что будущее клубного футбола в уходе от господдержки в том или ином виде.

— Я вспоминаю чемпионат СССР, в котором не было частных клубов, но сколько тогда было качественных команд, даже в низших лигах. Помню, как в качестве капитана «Шинника» поднимал флаг перед первым матчем российского первенства. Та система позволяла даже маленьким городам иметь крепкие команды, способные оказывать сопротивление грандам. И болельщики ходили на футбол и хоккей. А сейчас команды тают. Со всех сторон слышно, что регионам сложно содержать клубы. Считаю, что без господдержки в том или ином виде в любом случае не обойтись. Нет у нас очереди из олигархов, желающих вкладывать деньги в футбол.

— Мне сказали, что у вас по 5 тренировок в день. Зачем столько?

— Звучит это смешно, но на самом деле игроков после слияния слишком много. Невозможно проводить тренировочный процесс, выпуская на поле всех сразу. А пропустить никого не имею право. Вот и разбиваем ребят на группы по 15–18 игроков. Это не значит, что у каждого по 5 тренировок в день. Так что по 4–5 тренировок у меня, а не у футболистов.

— Как работали в условиях карантина?

— Для каждого игрока были разработаны персональные задания, которые они выполняли. Следили дистанционно. А сейчас все заехали на базу, прошли двойное тестирование на коронавирус. Все с хорошими результатами. В соответствии с медицинским регламентом, никто до получения результатов на базу допущен не был. А затем приступили к тренировкам. Маски, перчатки — все это было в диковинку. Но привыкли.

— Как отнеслись к решению РФС досрочно завершить сезон в ФНЛ? Это честно?

— Лучше было бы доиграть. Но как провести эти 11 туров? «Шинник» и «Химки» к тому же в кубке играют. Значит, необходимо предусмотреть для них окна в календаре. Стыковые матчи? Были разговоры, но как сохранять к этим играм форму тем же «Торпедо» и «Чертаново»? Времени доиграть первенство практически не было. Да, «Торпедо» и «Чертаново» пострадали. Но доиграть было нереально, а виной всему пандемийная ситуация, которую невозможно было предугадать. Посмотрим сейчас, как РПЛ будет смотреться. Хорошо, что чемпионат будет доигран, но какое качество футбола мы увидим?

— Вылетит кто-нибудь из РПЛ вообще?

— Если «Ротор» не пройдет лицензирование и не сможет играть в РПЛ, то тогда зачем доигрывать? За что бороться? Или если 18 команд сделать в премьер-лиге. Тогда «Локомотив» и «Краснодар» как наиболее мотивированные участники первенства выиграют все свои оставшиеся матчи, борясь за попадание в Лигу чемпионов. А остальным это зачем?

— Одним из ярчайших футбольных событий пандемийного периода стало расставание «Локомотива» с Юрием Семиным.

— Меня не убедили аргументы, высказанные за непродление контракта с Семиным. Игровой стиль, который можно называть скучным или нет, определяют в первую очередь исполнители и их уровень мотивации. Молодых игроков всегда при Семине появлялось много, так что и это обвинение в его адрес выглядит неубедительным. Полагаю, что решение по главному тренеру лежит не в спортивной плоскости. Тренера, идущего в чемпионате вторым, не принято увольнять. Хотя в истории «Локо» это не первый прецедент — Славолюба Муслина в свое время сняли в схожей ситуации.

— Еще один не чужой вам клуб, «Рубин», находится в опасной зоне. Сможет Леонид Слуцкий спасти казанцев?

— Близость к зоне вылета всегда напрягает. Но здесь можно говорить об опыте игроков, есть люди, способные вытащить команду. Потенциал команды позволяет говорить, что «Рубин» не должен оказаться даже в условной зоне переходных матчей. Но от невезения никто не застрахован.

— По весенним турам было видно, что Слуцкий старается привить команде игровой стиль. Так от вылета спасаются? Не слишком ли рискованно это выглядит?

— Добиваться положительного результата можно, действуя и первым, и вторым номером. Но умение играть в обороне необходимо. Главное — командные действия, а импровизация зависит от уровня исполнителей. А исполнители эти наперечет. Можно восхищаться способным обмануть гравитацию Криштиану Роналду, техникой Дибалы и Месси, игрой Азара, но собрать такую команду мечты по сути невозможно. Так что в первую очередь для успешного выступления необходимо наладить именно командные действия.

— Федор Смолов провел первые минуты после перерыва в составе «Сельты», Александр Кокорин заговорил, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является переезд в сильный европейский чемпионат. Кто из россиян способен уже сейчас перейти в солидный клуб из чемпионатов большой пятерки?

— Сыграл хорошо — попал на карандаш. Но расширенные списки кандидатов могут включать по 40–50 игроков. Но мы же говорим не о средненьких командах, а о больших клубах. На сегодняшний день я не вижу среди российских игроков тех, кто способен получить постоянную игровую практику в стане европейских грандов. Агенты, стараясь подстегнуть интерес к своему подопечному, могут заявлять об интересе к их клиенту со стороны самых именитых клубов. Не вижу в этом ничего предосудительного. Но и не стоит воспринимать такую информацию как достоверную. Это просто игра.

— А стоит вообще футболистам стремиться уехать?

— Если ты в своей команде достиг потолка и перестал прогрессировать, то смена обстановки необходима. Конечно, более сильные соперники и партнеры помогут расти. Но немаловажен и финансовый фактор, который является в совсем недолгой карьере футболиста одним из определяющих. Скажу так: надо ехать туда, куда тебя зовут. А просто поставить перед собой задачу уехать в клуб-гранд — это мечта, а не цель.

— «Зенит» — чемпион?

— Нет сомнений. Помешать питерцам взять «золото» вряд ли кто-то способен. А вот за второе место будет борьба. Учитывая процессы, произошедшие в «Локомотиве», думаю, что «Краснодар» сможет вытеснить москвичей со второй строчки турнирной таблицы.

— «Ростов» не в счет?

— Не думаю, что ростовчане смогут вмешаться в борьбу за второе место. Шомуродов и Еременко — хорошие игроки, но этого недостаточно, чтобы всерьез рассчитывать на путевку в Лигу чемпионов. В футболе все возможно, всегда присутствует фактор случайности и везения, но если говорить о реальных шансах, то «Ростов» на пьедестале я не вижу. Как никого не догонит и «Спартак».

— Красно-белые останутся без еврокубков?

— У них есть шанс пробиться в Лигу Европы через кубок. Да, впереди «Зенит», с которым играть в Санкт-Петербурге, но москвичи гораздо сильнее мотивированы в этой встрече. Не для того ведь они обыгрывали на предыдущей стадии ЦСКА в сумасшедшем по сценарию матче, чтобы сдаться в Питере. Для меня на финише сезона кубковая встреча «Зенита» и «Спартака» намного интересней, чем все остальные игры чемпионата.

— А почему Леонид Федун тогда выступал за завершение сезона, отказываясь по сути от еврокубковых перспектив?

— Возможно, все дело в коронавирусе, к которому многие люди отнеслись довольно легкомысленно. Я думал, что карантин продлится еще пару месяцев. Возможно, и спартаковский босс думал так же. Это очень серьезная болезнь, которая била не только по пенсионерам. О каком футболе может идти речь, если на кону стоит жизнь людей?