В своём микроблоге Рима опубликовала фото, на котором она предстала в красивом свадебном платье. Таким образом, девушка намекнула, что собирается выйти замуж. Имя будущего супруга Рима пока не раскрывает.



На своей страничке в соцсетях бывшая участница проекта облачена в платье цвета брызг шампанского, которое прекрасно подчеркивает её пышные и соблазнительные формы. Рима предстала в кадре при полном параде, с красивым макияжем, укладкой и диадемой на голове. Очевидно, что фото сделано в одном из свадебных салонов. Рима также написала, что это её намёк на скорое замужество.



Стоит напомнить, что чуть больше года назад Рима разочаровалась в любви, расставшись с молодым человеком после продолжительных отношений. Уже была запланирована свадьба, но за две недели девушка разорвала помолвку, неожиданно поняв, что не хочет связывать с этим мужчиной всю свою жизнь. Тогда Рима писала, что не создана для любви и семейной жизни. Видимо, сейчас ситуация изменилась.