Рима Пенджиева угрожает страшными проклятиями особо злобным антифанаткам.

🔥Привет от той части моего тела, которой я ср@ на головы тех куриц, которые мне там что то пытаются подрасказать или задеть🤣🤣🤣🤣

🔴Видя ваши страницы и рожи, сразу понятно, кто вы и что из себя представляете, а так же что и как у вас в жизни🤣🤣🤣

🔴Счастливые МАМАШКИ, которые изрыгают из себя страшные проклятия… Это же вам и вернется, побойтесь Бога… Дуры!!!!

🔴Или те, кто в зеркало точно не смотрится, потому что бояться ужаснуться от увиденного🤣🤣🤣и они мне там что то подрассказывают о моей внешности🤣🤣🤣🤣

🔥Я — КОРОЛЕВА!!! КЛЕОПАТРА!!! НЕФЕРТИТИ!!!

🛡Я СИЛА, Я МОЩЬ, Я ВАША БОГИНЯ!!!

МОЛИТЕСЬ НА МЕНЯ, ПОКЛОНЯЙТЕСЬ И БЕРИТЕ ПРИМЕР!!!

🎁Бесплатно же даю советы !!!Дуры!!!

А иначе накликаете на себя гнев мой и будете страдать во веки веков!!!

🧿ИБО Я ВЕДЬМА В ПЯТОМ ПОКОЛЕНИИ!!!

И СТАРАЮСЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ИБО БЫЛИ ПЛАЧЕВНЫЕ СЛУЧАИ!!!!

💣Не злите меня… Моя злость приносит много проблем тем, кто вызвал еë!!!

КАРАВАН ИДЕТ…. А собака лает😉😉😉

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❤P. S. Моим людям Мира и Добра!