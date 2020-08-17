Рима Пенджиева призывает всех девушек ухаживать за своим телом.

РИМА ПЕНДЖИЕВА ВЫСТУПИЛА ЗА УХОЖЕННОСТЬ

Одна из главных пышек (среди всех наших участников с формами) Рима Пенджиева вновь выступила в защиту ухоженного женского тела. По словам девушки, комплекцию можно иметь абсолютно любую, главное – это чистая кожа, красивые и опрятные волосы и упругое тело любого веса.

«Есть очень красивые полные девушки, с ухоженной кожей, красивой грудью. А есть худышки с вечно жирными выпрямленными волосами, рыхлостью и целлюлитом. Дело совсем не в том, какая комплекция, а в том, ухаживает ли женщина за собой или нет, — делится Рима. – В обществе глупый стереотип, что девушка должна быть худой. Она должна быть счастливой и красивой! А красота бывает разная».

Согласны с Римой?