В Сочи полиция проводит проверку после вечеринки, на которой использовалось огнестрельное оружие и полицейская форма.

Ранее в соцсетях появилось видео с базы отдыха поселка Солох-Аул в Лазаревском районе, где несколько человек в форме сотрудников ДПС с применением оружия задерживали человека. Позднее выяснилось, что это были аниматоры с охолощенным оружием, которые имитировали задержание участника корпоративной вечеринки.

Правоохранители проверяют действия организаторов мероприятия и аниматоров на наличие нарушений по КоАП, отдельное решение будет вынесено "по факту незаконного ношения форменного обмундирования".