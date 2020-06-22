Он состоит из двух десятков объектов, расположенных по кругу.

Неподалеку от Стоунхенджа археологи нашли доисторический памятник, которому более 4500 лет. Объект представляет собой шахты, которые вырыты вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, пишет Daily Mail.

Пока что ученые нашли 20 шахт. Каждая из них имеет глубину 5 м и диаметр более 10 м. Диаметр круга, образованного шахтами, — 2 км. Исследователи полагают, что шахты обозначали границы священной зоны, связанной со строящимся Стоунхенджем.

Археологи заявили, что анализ пород, взятых в шахтах, дает доступ к ранее неизвестной информации об этом ландшафте, а также о том, что происходило там последние 4000 лет. Ученые надеются узнать больше о жизни и верованиях строителей Стоунхенджа.

Считается, что Даррингтон-Уоллс, на территории которого нашли шахты, возник во время строительства Стоунхенджа. Селение было окружено заградительным валом, дома в нем строились из дерева с глиняными полами. В период расцвета там могло быть до 1000 домов, а всего в нем люди могли жить на протяжении примерно 500 лет: между 2800 и 2100 годами до н. э.