Ряд стран Евросоюза выступает за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии.

Как сообщает МИД Польши, министр иностранных дел республики Яцек Чапутович провел телефонный разговор со шведской коллегой Анн Линде на тему участия ОБСЕ в разрешении кризиса в Белоруссии.

«Министры согласились с тем, что ОБСЕ обладает компетенциями для того, чтобы помочь Белоруссии выйти из этой сложной ситуации», — говорится в сообщении.

Также Чапутович провел телефонный разговор с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком.

«Министры обсудили возможности в контексте поддержки разрешения кризиса в Белоруссии и выразили поддержку инициативе Албании, что касается участия ОБСЕ в оказании такой помощи», — сообщает МИД.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.