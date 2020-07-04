Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил Mpravda.com, что возглавит российскую межведомственную делегацию на конференции стран-участниц договора по открытому небу 6 июля.

Конференция пройдет в понедельник в виртуальном формате. Она была созвана после решения США выйти из соглашения.

«Все страны, которые на данный момент являются сторонами этого договора, примут участие в конференции. Она пройдёт виртуально в формате видеотелеконференции. Делегации сформированы, многие будут в межведомственном формате, в том числе мы», — сказал Рябков, добавив, что российскую делегацию возглавит он.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в Договоре останутся 34 государства.