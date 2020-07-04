Москва не ожидает, что США на конференции стран-участниц договора по открытому небу, которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения, заявил Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не ожидаю никаких драматических сдвигов и изменения позиции главных контрагентов в этом процессе. Ожидать, что США сейчас вдруг на конференции анонсируют, что они пересматривают своё решение, было бы по меньшей мере наивно», — сказал Рябков.

С другой стороны, по словам замминистра, равной степени неправильно было бы предполагать, что «Россия на этой площадке по каким-то причинам отойдёт от своей линии, которая в последние недели многократно излагалась публично и за закрытыми дверями — логика нашей позиции неоспорима».

«Мы исходим из того, что во всяком случае большинство участников договора признаёт этот факт», — добавил Рябков.