Россия утратила доверие к США как к контрагенту, его надо восстанавливать тактикой малых шагов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя прошедшую в понедельник в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.

Рябков отметил, что в последнее время в разряд того, что демонтируется и отправляется на свалку истории американцами, все больше попадают договоры и соглашения.

«Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путём тактики малых шагов», — сказал он в эфире «Известия ТВ».

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу. Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется «Открытым небом» как инструментом «военного принуждения». Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.