Россия не позволит превратить конференцию по Договору по открытому небу 6 июля в площадку для выдвижения надуманных и глупых обвинений в адрес Москвы, сказал Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Конференция стран-участниц Договора по открытому небу пройдёт 6 июля в формате видеоконференции. Она была созвана в связи с решением США выйти из договора.

«Хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Тема конференции, как она заявлена и утверждена, — это последствия решения США о выходе из договора. Если кто-то начнёт Россию в чем-то обвинять, это будет, строго говоря, отклонение от темы — то, что в школе называлось на уроках литературы «сочинение не по теме», за такое учителя ставили двойку. И мы не будем стесняться свои оценки выставлять тем, кто попробует только воспользоваться этой площадкой для выдвижения абсолютно надуманных и в ряде случаев глупых обвинений в адрес России», — сказал Рябков.