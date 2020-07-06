Ряд стран пытались на конференции по Договору по открытому небу возложить на Россию ответственность за выход США из договора, это неконструктивная позиция, диалог по договору может быть только равноправным и взаимоуважительным, сказал Mpravda.com замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В понедельник в онлайн-формате прошла конференция стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.

«Большинство выражало сожаление в связи с решением США, но вместе с тем и понимание мотивов, которыми Вашингтон руководствовался, и пытались повернуть всю ситуацию в нашу сторону», — сказал Рябков, назвав такой подход западных стран непродуктивным.

«Мы от диалога не отказываемся, но он может быть только равноправным и взаимоуважительным — без навязывания точек зрения», — добавил замминистра.