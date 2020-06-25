Дипломатия сейчас стоит перед совершенно новыми задачами, раньше для рассекречивания информации потребовались бы десятки лет, сейчас мы не можем быть уверены, что конфиденциальные обсуждения не станут достоянием гласности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя книгу воспоминаний экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.

Во вторник книга вышла в свет. В ней Болтон описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.

«Понимаете, какая возникает теперь ловушка и засада. Мы не можем быть уверенными, что какие бы то ни было обсуждения — деликатные, какие-то дискретные, конфиденциальные, доверительные — по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности. Мы видели публикации через WikiLeaks, сливы, мы видели расследование (спецпрокурора США Роберта) Мюллера и последующее обнародование, в том числе стенограмм систем наружного наблюдения разного рода. Теперь воспоминания Болтона», — сказал Рябков в ходе онлайн-сессии «Примаковских чтений».

Он отметил, что в советское время можно было быть уверенным, что «компрометирующего слива, удара исподтишка, из-за угла, ниоткуда не произойдет».

«Теперь мы все время ходим как по минному полю. Мы не знаем, какую запись беседы, какой источник в какой службе через день опубликует. А между прочим речь в том числе и в мемуарах Болтона во многих их сегментах идет о сюжетах, которые при нормальной обычной жизни, не в условиях нынешнего такого хаоса и общего помутнения, а в нормальной жизни потребовались бы десятки лет для принятия решения о рассекречивании. Но вот такова реальность. Это ставит дипломатию совершенно перед новыми задачами», — заявил дипломат.

Ранее Рябков заявил Mpravda.com, что Москва воспринимает публикацию книги Болтона как элемент внутриполитических «разборок» в США.