Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь обсудили двустороннее сотрудничество стран, а также американскую блокаду в отношении Гаваны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам двустороннего стратегического партнерства, обсуждены некоторые аспекты мировой и региональной повестки дня, в том числе укрепление взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы подтверждено полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, категорическое неприятие антигуманной блокады США в отношении Кубы и других односторонних санкций, противоречащих нормам международного права.