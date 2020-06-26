Признаков того, что Китай в ближайшее время поменяет свою позицию о неучастии в переговорах США и России по стратегической стабильности, нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как отметил Рябков в ходе онлайн-интервью, отсутствуют «какие бы то ни было признаки того, что в ближайшее время Китай эту свою позицию пересмотрит».

Он отметил, что у США есть увязка возможного решения в пользу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) с подключением КНР к будущим переговорам по контролю над вооружениями.

«Мы считаем, что такая увязка искусственна, она непродуктивна, мы не можем никоим образом влиять на позицию Пекина. Наоборот, мы заявляем, что к известной отрицательной позиции Пекина применительно к приглашению присоединиться к таким переговорам мы относимся весьма уважительно, с полным понимаем, видим в ней логику, и здесь по большому счету решать Китаю, как себя дальше вести», — подчеркнул Рябков.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.