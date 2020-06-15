В приоритете маршруты по России.

Русское географическое общество (РГО) разработало и направило в Ростуризм рекомендации, связанные с открытием туристического сезона. В них РГО выступает за скорейшую отмену или смягчение ряда ограничений, введенных в связи с COVID-19, а приоритетным направлением называет внутренний туризм.

В частности, общество считает нужным отменить двухнедельную обсервацию на территориях, важных для туризма. В качестве альтернативы предлагается проводить тесты на коронавирус накануне выезда или при въезде в регион.

Приоритетными направлениями в сложившейся ситуации эксперты РГО называют экологический, научный, культурно-познавательный туризм. Это отвечает тренду на экопутешествия с использованием новых туристских форматов, таких как глэмпинги, хаусботы, экомаршруты и экотропы, посещение заповедных территорий. Подобные туристические направления сами по себе обладают оздоровительным эффектом и не предполагают массового скопления людей. «Для этих видов отдыха требуется формирование специальных мер государственной поддержки», — отмечается в заявлении РГО.

Для того чтобы люди могли планировать свои поездки, эксперты предлагают рассмотреть возможность создания общедоступной карты страны с присвоением регионам статуса «зеленый» или «красный» — по степени риска и возможности системы местного здравоохранения своевременно оказать медпомощь приезжающим. Раздел с этой информацией рекомендуют создать на сайтах Ростуризма и «Стопкоронавирус.рф».

Помимо этого, РГО расширяет систему добровольной сертификации турмаршрутов. На сегодняшний день знак «Рекомендовано РГО» получили уже 59 туров от десяти туроператоров.

Рекомендации были разработаны совместно с ведущими экспертами в области туризма и путешествий, учеными, представителями региональных отделений РГО, партнерами-туроператорами, представителями бизнеса и общественных объединений.