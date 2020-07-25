Исполком Российского футбольного союза (РФС) накануне утвердил структуру календаря чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21, сообщает пресс-служба организации.

Сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок России на стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена», в котором сыграют чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга и еще не определившийся обладатель Кубка России. Если «Зениту» достанется и кубок, то его соперником станет московский «Локомотив», занявший второе место по итогам сезона РПЛ.

Первый тур нового сезона РПЛ запланирован на 8-9 августа. До перерыва на международные матчи в сентябре должны состояться шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Завершится сезон РПЛ-2020/21 должен 16 мая.

Исполком РФС также утвердил новый формат проведения Кубка России в сезоне-2020/21. В нем будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по одной команде.

При этом шесть клубов, которые в участвовать в еврокубках, начнут выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала. Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Попутно были утверждены даты трансферных окон в следующем сезоне. Первое окно будет действовать с 26 июля по 17 октября, второе — с 29 января по 25 февраля.