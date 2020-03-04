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РФС перенес кубковый матч ярославского «Шинника» с «Уралом»

15:00 04/03/2020

Российский футбольный союз в среду принял решение перенести четвертьфинальный матч Кубка России, в котором ярославский «Шинник» должен был встретиться с «Уралом» из Екатеринбурга. Причина – неготовность газона на стадионе в Ярославле.

«Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен. Дата и место матча будут определены позднее», – сказано в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте РФС.

Напомним, что, помимо матча в Ярославле, сегодня «Ахмат» сыграет с «Зенитом», а в Москве в дерби сойдутся ЦСКА и Спартак. В четверг пройдет еще один кубковый поединок – «Химки» примут московское «Торпедо».



