Розыгрыш Российской премьер лиги не будет остановлен, несмотря на выявленные случаи заражения коронавирусом в «Динамо» и «Ростове». Об этом говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Там считают, что РФС, лига и клубы способны обеспечить безопасное проведение тренировок и игр. Также там надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении.

Кроме того, РФС и РПЛ считают, что случаи заболевания футболистов коронавирусом не являются форс-мажором. В связи с этим нет возможности принимать решение о переносе встреч без согласования с клубами РПЛ.

Ранее стало известно, что у игроков московского «Динамо» и «Ростова» выявили случаи заражения коронавирусом.