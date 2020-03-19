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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел селекторное совещание с представителями альянса, который, в частности, должен обеспечить оперативное тестирование населения России на коронавирус.

«В ходе совещания было объявлено о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19. Основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий. В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий», — говорится в сообщении.

Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов на коронавирус будет запущен в апреле на входящих в РСПП предприятиях.

Мишустин поддержал внесение изменений в нормы регулирования для оперативных тестов населения на коронавирус.

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