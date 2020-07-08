Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар» обратилось в Минздрав с просьбой разрешить использовать препарат против коронавирус «Авифавир» для лечения больных на дому. Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Анализ данных второй и третьей фазы клинических исследований, а также данные первого месяца госпитального применения препарата дает основания полагать, что препарат «Авифавир» показывает наилучшие результаты при применении в самом начале болезни и на средней стадии заболевания. В связи с этим мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить применение «Авифавира» амбулаторно теми больными, которые переносят коронавирусную инфекцию дома», — сказал он.