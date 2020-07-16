Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает проведение в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ Гамалеи, а также производство вакцины в этой стране, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«У нас очень хорошее партнерство с Саудовской Аравией. В частности, мы не только обсуждаем проведение клинических испытаний фазы три вакцины в Саудовской Аравии, не только Саудовская Аравия уже купила у нас наш препарат «Авифавир», но мы также с Саудовской Аравией обсуждаем и производство российской вакцины на территории Саудовской Аравии», — сказал Дмитриев.

«Мы считаем, что Саудовская Аравия — это очень важный партнер для России. Мы видим, что у нас есть очень хорошее сотрудничество и по вакцине — это клинические испытания и возможное производство на территории Саудовской Аравии, — и по препарату. Мы готовы также обсуждать производство препарата на территории Саудовской Аравии. И по тестам — Саудовская Аравия также у нас закупила наши экспресс-тесты и активно их использует», — добавил он.