Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса.

«Мы закрываем все авиационные частоты, за исключением частот «Аэрофлота», который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг «, — сказала Голикова журналистам.

По ее словам, по соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе.

«Все будут прилетать в Шереметьево. Будет отдельно выделен терминал F, где будет организована вся работа, в том числе работа авиационных властей и работа сотрудников Роспотребнадзора по принятию граждан и определению их последующей судьбы — или они будут направлены в медицинские учреждения… или отпущены домой», — добавила вице-премьер.

Однако Россия не планирует останавливать почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем, сообщила Голикова.

«Нет, не планируется», — ответила она на соответствующий вопрос.

В связи с риском распространения коронавируса РФ ограничивает пересечение гражданами КНР границы с Монголией, добавила вице-премьер.

«На основе информации нашей пограничной службы мы ограничиваем пересечение гражданами КНР монгольской границы с РФ», — сообщила вице-премьер.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Кроме того, Россия будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом, Минпромторг РФ оценивает первые объемы гумпомощи, МЧС находится в состоянии 6-часовой готовности к вылету, сообщила Голикова.

«Кроме того, на оперативном штабе принято решение и будет доложено председателю правительства, когда он вернется из командировки, о необходимости оказания гуманитарной помощи Китайской Народной Республике. Сейчас первоочередная помощь, которая должна быть оказана, — это защитные маски», — сказала Голикова.

Минпромторг, по ее словам, сейчас оценивает возможные первоочередные объемы.

«МЧС находится в 6-часовой готовности к полету в Китай в зависимости от того, куда скажут китайские власти, в какой город», — добавила вице-премьер.

КАРАНТИН ДЛЯ ГРАЖДАН КИТАЯ И БЕЛОРУССИИ

Голикова также заявила о карантине для граждан Китая и Белоруссии в связи с распространением в мире коронавируса.

«Мы закрыли пешеходные и автомобильные пункты пропуска. Сегодня на основании информации наших коллег пограничной службы и федеральной таможенной службы приняты дополнительные решения о том, что граждане, которые хотят пересечь российскую границу через эти пункты, имеющие вид на жительство, и граждане Китайской народной республики, а также граждане республики Беларусь, если они хотят пересечь в этих пунктах российскую границу, будут пропускаться, но перемещаться под карантин», — рассказала Голикова о принятых оперативным штабом мерах.

ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАН РФ ИЗ КИТАЯ

Россия начинает эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань, сообщила вице-премьер.

«По информации, которая к нам приходит из МИД, обсудив ее всесторонне, мы сегодня приняли решение, что мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и Хубэя», — сообщила Голикова журналистам.

ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА РАБОЧИЕ ВИЗЫ ДЛЯ ГРАЖДАН КИТАЯ

Кроме того, Голикова заявила, что правительство готовит постановление о временном запрете на рабочие визы для граждан Китая.

«Кроме этих мер, мы готовим проект постановления правительства о временном запрете на рабочие визы граждан КНР», — сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая.

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