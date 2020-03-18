Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение памятников защитникам Отечества. Согласно ему, за порчу мемориалов нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Уничтожение или повреждение расположенных на территории страны или за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, которые увековечивают память погибших при защите Отечества, влечет за собой лишение свободы, принудительные работы или штраф в размере до 3 млн рублей. Если это правонарушение совершено группой лиц с применением насилия или угрозой его применения, предусматривается наказание в виде пяти лет заключения либо принудительных работ или штрафа от 2 млн до 5 млн рублей.

Вместе с этим вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части подсудности уголовных дел по предлагаемой статье УК.

Депутат от фракции ЛДПР Павел Шперов предложил подготовить ко второму чтению документа поправку об отмене срока давности для этого состава преступления, с чем согласился замминистра обороны Николай Панков, представляющий законопроект.

«У тех, кто совершит такой поступок, будет понимание, что независимо от того, сколько времени прошло с момента их кощунственного поступка, действия, это невозможно будет отнести к сроку давности и предать забвению», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о наказании за осквернение воинских захоронений и памятников воинов подготовлен Министерством обороны. Как в декабре пояснял глава ведомства Сергей Шойгу, его принятие будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями. Меры ответственности касаются как участников противоправных актов, так и политиков, чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют.

7 марта законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.